Atleta de vôlei de praia sofre ataques homofóbicos em jogo do Circuito Brasileiro

O atleta Anderson Melo foi vítima de ataques homofóbicos durante uma partida da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na última quinta-feira, 14, na Praia do Pina, no Recife.

Do lado de fora da quadra, no decorrer do jogo, torcedores chamaram o jogador de "bicha" repetidas vezes e perguntaram se "usa calcinha" e se "é mulher ou não é". "Ela tá com bermuda de desfile", disse um deles.

Em seu perfil no Instagram, Anderson escreveu um longo desabafo sobre os ataques sofridos e conta que não soube como reagir. “Não acreditava no que estava acontecendo”, escreveu o atleta. "Demorei a escrever porque eu precisava digerir o que aconteceu naquela quadra, no ambiente que mais amo estar sofri ataques homofóbicos continuadamente e pela primeira vez na vida não consegui reagir", admitiu.