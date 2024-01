Fortaleza BC luta, mas é superado pelo Minas e se despede da Copa Super 8

Carcalaion fez um mau primeiro quarto, mas alcançou o adversário no tempo restante e ficou por poucos pontos de avançar no certame nacional

O Fortaleza Basquete Cearense está fora da Copa Super 8. Na noite deste sábado, 27, o Carcalaion foi superado em 73 a 69 pelo Minas Basquete na Arena UniBH, em Minas Gerais, em partida válida pelas quartas de final do certame nacional. Com o revés, o time cearense perde a oportunidade de buscar a classificação para o Basketball Champions League Americas.

Nos minutos iniciais, o Fortaleza BC teve dificuldade em quadra. Além do número acentuado de erros, que impediam o time de criar oportunidades de cesta, os comandados por Flávio Espiga também lidavam com a força do adversário. Invicto há dez jogos no NBB, o Minas criou um vantagem no marcador desde o primeiro quarto, que venceu por 31 a 20.

Apesar de crescer marcando principalmente cestas de três pontos, a equipe mineira ficou um pouco nervosa na segunda etapa. O Carcalaion conseguiu crescer no jogo, mas não rapidamente, já que seguia somando muitos erros quando tinha a posse no segundo quarto.