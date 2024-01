Fortaleza BC recebe São Paulo para estrear no segundo turno do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense recebe o São Paulo-SP neste sábado, 13, às 11 horas, para fazer a sua estreia no segundo turno do NBB. A partida será realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO), sem transmissão por imagens. No último confronto entre as equipes, em novembro, os cearenses venceram por 86 a 70.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu jogo mais recente, encerrando o primeiro turno, o Fortaleza perdeu para o Sesi Franca-SP em casa, por 77 a 72. Mesmo com as derrotas na reta final, o Carcalaion ficou entre os oito melhores e obteve vaga na Copa Super 8. No torneio eliminatório, o adversário das quartas será o Minas-MG.