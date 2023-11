Mr. Olympia 2023: data, horários e onde assistir ao vivo

Chris "Cbum" Bumstead e Ramon "Dino" Queiroz, respectivamente, têm hoje uma das maiores rivalidades do fisiculturismo mundial; veja quando os dois irão competir no Mr.Olympia Crédito: Reprodução / Jonathan Frank Moriau / Moriau Photo

O fisiculturismo se tornou um esporte amplamente popular em todo o mundo. Com uma cultura crescente de treinamento físico e estilo de vida saudável em geral , cada vez mais pessoas estão interessadas nesta disciplina. No final de semana estará acontecendo a 59ª edição do Mr. Olympia, principal competição do fisiculturismo mundial. O inicio do evento vai começar nesta sexta-feira, 3, e vai terminar no domingo, 5. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A competição acontecerá na edição de 2023 acontecerá no Orange County Convention Center em Orlando, Estados Unidos, aonde os fãs poderão desfrutar de exposições. Serão, ao todo, 11 categorias. 36 brasileiros estão classificados para o Mr. Olympia 2023.

Mr. Olympia 2023: brasileiros e suas categorias Categorias Masculinas: Categoria Wheelchair: Josué Monteiro (Gorila Albino)

Categoria 212: Felipe Morais e Fabrício Moreira

Categoria Classic Physique: Ramon Dino, Eric Wildberger, Gabriel Zancanelli, Fabio Junio, Eduardo (Edoc) e Junior Javorski

Categoria Men's Physique: Diogo Montenegro, Caike de Oliveira, Emmanuel Costa, Vinicius Mateus, Vitor Chaves, Edvan Palmeira, Anderson Arruda e Rafael Oliveira Categorias Femininas: Categoria Ms. Olympia: Alcione Barreto

Categoria Bikini: Amanda Marques, Brenda Farias, Elisa Pecini, Gessica Brun, Halanna Jully e Maria Rocha

Categoria Woman's Physique: Natalia Coelho * , Zama Benta e Caroline dos Santos

, Zama Benta e Caroline dos Santos Categoria Wellness: Francielle Mattos *, Isabelle Nunes, Renata Guaraciaba, Giselle Machado, Rayane Fogal, Nerilde Garcia, Daniele Mendonça, Ângela Borges e Isamara dos Santos * Atual campeã Rodrigo Góes: Saiba quem é o fisiculturista que viralizou no TikTok; VEJA Mr. Olympia 2023: onde assistir e programação A principais categorias vão ter início na sexta-feira, com as principais competições que deverão ter maior atenção do público no sábado. Categorias amadoras teve inicio na quarta-feira, 1.

01/11 - QUARTA-FEIRA



09h - Categorias amadoras. 02/11 - QUINTA-FEIRA 13h - Coletiva de imprensa com os atletas. 03/11 - SEXTA-FEIRA 10h30 - Prévias das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness;

19h - Finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness. Prévias da Open Bodybuilding (masculina). 04/11 - SÁBADO