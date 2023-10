Boston Celtics x Miami Heat na NBA: onde assistir e horário

A final da Conferência Leste de 2022/23 será reeditada nesta sexta-feira, 27, quando o Boston Celtics e o Miami Heat irão se enfrentar no TD Garden às 20h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes começaram com o pé direito nessa nova temporada, ambas venceram seus jogos iniciais.]

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fora de casa, o Celtics venceu no Madison Square Garden o NY Knicks, com um show do estreante Kristaps Porzingis, que fez 30 pontos e pegou oito rebotes. Jayson Tatum foi o principal pontuador da partida, com 34 pontos, além de 11 rebotes, fazendo assim seu primeiro double-double da temporada (quando um atleta atinge os dois dígitos em diferentes quesitos).