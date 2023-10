Jogos Pan-Americanos: conheça Larissa Oliveira, maior medalhista do Brasil

Com 10 medalhas, Larissa Oliveira mantém o recorde de mulher brasileira com mais conquistas durante os jogos Pan-Americanos Crédito: Reprodução/ Wander Roberto/ COB

Atleta do Brasil com mais conquistas de medalhas nos Jogos Pan-Americanos, Larissa Oliveira foi nadadora durante 15 anos. Já aposentada, ela participou de apenas dois Jogos Pan-Americanos, 2015 e 2019, mas é atualmente a mulher com mais medalhas durante os jogos, com 10. Com um ouro, três pratas e seis bronzes, ela está empatada com a ginasta Daniele Hypólito, que também tem dez pódios, com três pratas e sete bronzes. Além do destaque em 'Pans', Larissa participou dos Jogos Olímpicos. Ela esteve presente nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e de 2021, em Tóquio. Foi uma das principais especialistas nas provas de 100m e 200m livre.

Larissa Oliveira: participações nos Jogos Pan-Americanos

Larissa é natural de Juiz de Fora, MG, e tem apenas 30 anos, mas sua carreira na natação é longa. Ela disputa mundiais desde os 19 anos, quando estreou no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2012, em Istambul, Turquia. No entanto, seus principais destaques foram nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e 2019. As conquistas da nadadora em Jogos Pan-Americanos vieram nas edições de 2015, em Toronto, Canadá, e 2019, em Lima, Peru. Ela conquistou ouro no revezamento 4x100m misto, além de prata no 4x100m livre e 4x100m livre misto em 2019, e 4x200m em 2015. Os bronzes vieram nos 100m, 200m livre, 4x200m e 4x100m medley em 2019, e no 4x100m livre e 4x100m medley em 2015. Ela se tornou, junto com Daniele Hypólito, a mulher com mais conquistas de medalhas durante os Jogos Pan-Americanos. Larissa Oliveira: participações nas Olimpíadas Ela participou de dois Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, e em 2021, em Tóquio. No entanto, não teve o mesmo prestígio que teve no Pan e acabou encerrando sua carreira olímpica sem medalhas.