Brasil surpreende e bate Venezuela na estreia no beisebol no Pan

VITÓRIA MAIÚSCULA, BRASIL! ⚾

A estreia da seleção brasileira de beisebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, foi com uma surpresa altamente positiva. Nesta quinta (19), o Brasil derrotou a Venezuela por 3 a 1 e largou na frente na classificação do grupo B, que também tem Colômbia e Cuba.