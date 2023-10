Jogos Pan-Americanos 2023: onde assistir ao vivo e grátis

Saiba como assistir transmissões dos Jogos Pan-Americanos ao vivo e grátis, incluindo as disputas brasileiras em Santiago, no Chile

Sem transmissão na TV aberta ou fechada, o Pan apresenta 58 modalidades esportivas. Do total, 21 garantirão vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, incluindo boxe, ginástica artística, surfe, tênis e tiro.

Os Jogos Pan-Americanos estreiam a sua edição de 2023 em Santiago , capital do Chile, na sexta-feira, 20. A disputa, transmitida gratuitamente por serviços de streaming, conta com a participação de cerca de 7 mil atletas.

A cerimônia de abertura, no Estádio Nacional do Chile, acontecerá às 20 horas (horário de Brasília), mas as disputas esportivas já começaram. Na quarta-feira, 18, a modalidade de estreia foi beisebol.

Jogos Pan-Americanos 2023: assista ao vivo e grátis

A transmissão dos Jogos Pan-Americanos fica a cargo do Canal Olímpico do Brasil e da CazéTV. Ambos oferecem o serviço gratuitamente e online aos interessados em conferir as disputas dos atletas brasileiros.

É a primeira vez que a competição é transmitida exclusivamente pela Internet. Nas edições anteriores, a Record TV era a detentora dos direitos no País.

Jogos Pan-Americanos 2023: quando Brasil começa?

A chegada do Brasil no Pan aconteceu nesta quinta-feira, 19, em duas modalidades: boxe e beisebol. Na primeira, o boxeador Luiz Oliveira saiu vitorioso contra o canadense Victor Tremblay.

No beisebol, a equipe verde-amarela venceu a Venezuela por 3 a 1 e segue na disputa contra a Colômbia no domingo, 22.