Renan Dal Zotto entrega cargo e não é mais técnico da seleção masculina de vôlei

Técnico Renan Dal Zotto no jogo Brasil x Irã pelo Pré-Olímpico de vôlei masculino Crédito: Divulgação/FIVB

Renan Dal Zotto não é mais técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. Depois da vitória contra a Itália neste domingo, 8, por 3 sets a 2, que colocou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) anunciou que o treinador decidiu deixar o cargo e não comandará o time nas próximas competições. "No sábado, ele (Renan) se reuniu com o presidente da CBV, Radamés Lattari, para comunicar sua decisão de deixar o comando da seleção, independentemente do resultado da partida decisiva do Pré-Olímpico", escreveu a entidade em comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O comandante brasileiro veio para o Pré-Olímpico já pressionado depois de perder o Campeonato Sul-Americano para a Argentina. Isso, somado ao péssimo desempenho do Brasil na Liga das Nações, colocou ainda mais responsabilidade nos ombros do treinador. Ele já havia desabafado sobre a pressão que vinha sofrendo desde o início do torneio após o jogo contra o Irã, no último sábado, 7.