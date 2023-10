Vôlei: Brasil bate Itália no tie-break e conquista vaga nas Olimpíadas de Paris 2024

Com emoção até o fim, seleção brasileira ganha por 3 sets a 2 no Maracanãzinho e garante presença nas Olímpiadas do próximo ano

Mais uma vez, um dos grandes destaques da seleção brasileira foi Darlan, de 21 anos. O jovem foi o principal nome do Brasil neste Pré-Olímpico e se mostrou como um forte nome para entrar na briga por uma vaga no time que irá aos Jogos Olímpicos no ano que vem.

Em um jogo tenso do início ao fim, o time comandado por Renan Dal Zotto teve altos e baixos, mas conseguiu superar toda a pressão e bateu os europeus com a força da torcida brasileira. O resultado, além de classificar a equipe para as Olímpiadas de Paris, dá confiança para a equipe, que vinha precisando de um respiro.

Na manhã deste domingo, 8, o Brasil conquistou seu lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E foi com emoção. Pela última rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, a seleção brasileira recebeu a Itália e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 23/25, 14/25, 25/17 e 15/10. A partida aconteceu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Brasil x Itália: o jogo

O Brasil iniciou o confronto muito bem, enquanto a Itália começou com certa insegurança, sem muita confiança em quadra. Os brasileiros conseguiram se aproveitar dos erros do adversário para colocar a bola no chão, seja em ataques ou em bloqueios. Os europeus falhavam muito na recepção e, principalmente, no saque. Assim, Honorato fez dois aces seguidos e deu uma vantagem de cinco pontos no placar para o Brasil.

A Itália continuou tensa no primeiro set e seguiu errando muito nos saques. Por mais que não fizesse um jogo brilhante e ainda pecasse em alguns pontos, os brasileiros conseguiram manter, na maior parte do tempo, uma boa vantagem no marcador. O Brasil tinha o set point, mas viu a Itália encostar no final. Mesmo assim, a Seleção fechou a parcial em 25/23 após um toque na rede dos italianos.

No segundo set, a Itália cresceu no jogo e melhorou muito no saque, sua principal deficiência na primeira parcial. Os italianos também aperfeiçoaram a recepção e retomaram a confiança. O Brasil, por sua vez, procurou manter seu jogo, e com um dois ótimos saques de Alan, colou no marcador. O oposto seguiu no saque e os brasileiros viraram: 13 a 12.

Os brasileiros ficaram na frente por boa parte do set, mas mais uma vez viram a vantagem escapar pelos dedos perto do fim do set. A Itália cresceu novamente e saiu com a vitória na parcial por 23/25.

O terceiro set começou com tudo que se esperava de um Brasil x Itália. Uma disputa acirrada, ponto a ponto, com rallys intensos e muita luta em cada ponto. No entanto, tudo começou a dar certo para os europeus e os brasileiros se perderam em quadra. A vantagem dos italianos foi crescendo e a virada aconteceu: 2 a 1 em sets, com parcial de 14/25.

No quarto set, o Brasil se reergueu e voltou a apresentar um bom voleibol, colocando a bola no chão em grande parte dos ataques e bloqueando bastante. Com a confiança lá em cima e um Darlan inspirado, o Brasil venceu a parcial por 25/17 e levou a decisão para o tie-break.