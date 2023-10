Juventus fica no empate com a Atalanta e se afasta dos líderes no Italiano

A Juventus (4ª) empatou em 0 a 0 em sua visita à Atalanta (5ª) neste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que afastou o time de Turim dos primeiros colocados na tabela de classificação.

A líder é a Inter de Milão, que no sábado goleou a Salernitana (18ª) por 4 a 0, com quatro gols do argentino Lautaro Martínez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Milan, que bateu a Lazio (14ª) por 2 a 0, é o segundo colocado, com os mesmos 18 pontos da Inter, mas em desvantagem no critério de saldo de gols.