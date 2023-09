Kite for the Ocean bate recorde mundial pela 3ª vez e irá retirar 44 toneladas de lixo do oceano

A iniciativa do movimento cearense Winds For Future entrou, mais uma vez, para o Guinness World Record

No último domingo, 24, a praia do Cumbuco, em Caucaia, recebeu a Kiteparade 2023. A cidade cearense, casa tradicional do kitesurf, foi palco, mais uma vez, de uma nova quebra de recorde. O evento foi promovido pelo Kite for the Ocean (K4TO), do movimento Winds for Future.

O movimento convidou velejadores do mundo inteiro a entrar na água com suas pipas de kitesurf, em qualquer parte do planeta, em prol do oceano. A iniciativa fez com que a marca de 44 mil quilômetros velejados (uma volta na Terra), estipulada para ser alcançada em um mês, fosse conquistada com uma semana de antecedência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Guinness World Record oficializou o novo recorde na cerimônia de encerramento do Kite for the Ocean. Ao todo, foram 77 mil km velejados, por mais de 600 pessoas em mais de 30 países diferentes. A ideia é que para cada quilômetro velejado, um quilo de lixo seja retirado do oceano e ambientes costeiros até maio de 2024.