Movimento cearense de kitesurfe promove ações de limpeza do oceano e mira recorde mundial

Ação procura estabelecer recorde de distância percorrida por velejadores e inicia contagem nesta sexta, 25. Em setembro, movimento Kite for The Ocean será realizado na praia do Cumbuco, em Caucaia

Em 2019, o evento conseguiu o recorde mundial de kitesurfistas em desfile simultâneo, com 596 velejadores presentes no Cumbuco. Em 2022, tal número foi superado com a presença de 884 esportistas no mesmo local, incluindo diversas faixas etárias e nacionalidades.

Um movimento de kitesurfe buscará estabelecer um novo recorde no velejo mundial. O Kite for the Ocean (K4TO), promovido pelo movimento Winds for Future, almeja obter uma marca inédita de distância percorrida por velejadores ao redor do planeta.

Cada quilômetro percorrido equivale a um quilo de lixo que será retirado de oceanos, mares e estuários, pela ação de parceiros e patrocinadores do evento. Assim, o incentivo do movimento pode resultar em até 44 toneladas de resíduos removidos.

A contagem da distância percorrida terá início nesta sexta-feira, 25 de agosto, e irá até o dia 24 do próximo mês. Velejadores de todo o mundo poderão registrar suas marcas em um aplicativo que irá contabilizar os números totais. Inscrições podem ser feitas pelo site.

De acordo com Mariana Zonari, sócia e co-fundadora do Winds for Future, o movimento tem grandes consequências no turismo do mundo todo, especialmente no Cumbuco. "Estamos desafiando kitesurfistas no mundo todo a velejar pelo oceano para desafiar ativistas, governos, patrocinadores e empresas a retirar lixo e prezar pela saúde do oceano. Isso tem impacto social, ambiental e econômico"”, afirmou ela.

Movimento de conscientização sobre a saúde do oceano no Cumbuco

O Kite for the Ocean ocorrerá na praia do Cumbuco, em Caucaia, entre os dias 21 e 24 de setembro. O evento terá música, gastronomia e conteúdos ligados à saúde e preservação do oceano, com palestrantes especializados no tema.