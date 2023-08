Cearense de 15 anos conquista medalha de bronze em torneio de jiu-jitsu nos EUA

O cearense João Vitor, morador do bairro Jangurussu, em Fortaleza, conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano Kids, em Kissimmee, na Flórida-EUA, em torneio promovido pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation). Conhecido como João Flashboy, o atleta de 15 anos atuou na categoria de até 65 quilos, na faixa verde.

Ao todo, a competição contou com mais de dois mil inscritos. João avançou pelas quartas do torneio e caiu na semifinal, mas subiu ao pódio no terceiro lugar. O resultado veio no dia 23 de julho.

“Infelizmente hoje o ouro não veio, dei o meu máximo no tatame, lutei como um campeão, mas levei punições que decidiram minha luta”, afirmou em postagem no Instagram. Apesar de não ter ficado em primeiro lugar, o cearense celebrou a medalha e destacou o apoio recebido.

A conquista se junta a outras que João já obteve em sua carreira. Entre as mais de 200 medalhas que tem, o atleta acumula ouro no Mundial (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), ouro no Sul-Americano (IBJJF) e ouro no AJP Tour Portugal.

Sua principal vitória foi no European Kids IBJJF de Jiu-Jitsu, em dezembro do ano passado, sendo o primeiro cearense a conquistar o título. Na época, o lutador agradeceu à imprensa do Estado pela visibilidade para que conseguisse seus patrocínios.

O garoto é beneficiário do Bolsa Esporte, programa da Prefeitura de Fortaleza que assegura mensalmente um auxílio para atletas e treinadores que residem no município.