Brasil se recupera e supera Sérvia no tie-break pela Liga das Nações de vôlei

O grande destaque brasileiro da partida foi a central Thaisa, maior pontuadora. A vitória leva as brasileiras para a terceira colocação da Liga das Nações, com 15 pontos

O Brasil voltou à quadra nesta quinta-feira, 15, para buscar mais uma vitória na Liga das Nações de vôlei e conseguiu virar sobre a Sérvia por 3 a 2. Em Brasília, a seleção comandada por Zé Roberto Guimarães se recuperou muito bem depois de um início ruim na partida. As brasileiras fecharam a partida com parciais de 23 a 25, 25 a 22, 21 a 25, 25 a 12 e 15 a 11.

O grande destaque brasileiro da partida foi a central Thaisa, maior pontuadora. Mesmo com um início ruim, a bicampeã olímpica conseguiu se recuperar e crescer nos sets finais, terminando com 18 pontos, 8 deles de bloqueio. No lado da Sérvia, a oposta Aleksandra Uzelac, de apenas 18 anos, que marcou 17.

A vitória leva as brasileiras para a terceira colocação da Liga das Nações, com 15 pontos. O próximo desafio da Seleção Brasileira será no sábado, às 14h (de Brasília), contra a Alemanha.

O jogo



As brasileiras começaram a partida com muitas dificuldades. Apesar do início conturbado, a equipe conseguiu se recuperar. Os ataques passaram a entrar e o bloqueio a amortecer as ofensivas adversárias. Com isso, a Seleção conseguiu empatar por 21 a 21. Ainda assim, a Sérvia se aproveitou dos erros na reta final e fechou o set em 25 a 23.

Na segunda parcial, o Brasil contou com erros de saque da Sérvia e conseguiu abrir uma vantagem confortável. Ainda assim, permitiu a chegada das adversárias com algumas falhas. A Seleção voltou ao jogo depois da troca de Julia Bergmann. Maiara entrou em seu lugar e conseguiu suprir Roberta com bons passes, possibilitando melhores ataques. Pela ponta, com Pri Daroit, as donas da casa fecharam com um placar de 25 a 22.

O terceiro set foi equilibrado e se manteve empatado até a reta final, quando o Brasil cometeu erros que custaram a vitória. Na quarta parcial, porém, as brasileiras voltaram em um ritmo muito alto e atropelaram as sérvias. Com um grande desempenho das centrais, a equipe chegou a abrir 12 pontos de vantagem.

No tie-break a Seleção se encontrou. Thaisa foi muito acionada e teve sucesso de todas as maneiras, no ataque e, principalmente, no bloqueio. Em uma partida incrível, a central fechou o jogo impedindo um ataque sérvio no último ponto.