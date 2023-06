Vôlei: na reestreia de Thaisa, Brasil bate Coreia do Sul na Liga das Nações

Em 2017, Thaísa teve grave lesão no joelho esquerdo e desde então ficou de fora das convocações do Brasil

Com apoio da torcida, na Arena BRB, em Brasília, o Brasil venceu a Coreia do Sul nesta quarta-feira, por 3 sets a 0, pela Liga das Nações de Vôlei feminino, em duelo que marcou a reestreia da central Thaisa. As parciais da primeira partida da segunda semana do torneio, foram de 31/29, 25/17 e 25/17. O Brasil, então, fica em quinto lugar, com quatro vitórias e dez pontos.

Em 2017, Thaísa teve grave lesão no joelho esquerdo e desde então ficou de fora das convocações do Brasil. A central começou como titular na equipe e marcou ao todo 11 pontos.

Os outros destaques do Brasil foram a ponteira Kisy Nascimento e a ponteira Júlia Bergmann, ambas com 15 pontos cada uma.