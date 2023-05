Cearense será o único representante do estado na disputa de Moto do Rally dos Sertões

O piloto cearense André Bezerra, 48, irá representar o estado do Ceará no Rally dos Sertões 2023, na disputa de moto. A competição será realizada entre os dias 11 e 19 de agosto e terá largada em Petrolina-PE com chegada na Praia do Preá.

Campeão brasileiro de Rally Cross Country em 2020, André vai em busca de mais um título na modalidade. O esportista é o único representante cearense inscrito na categoria moto do campeonato.

Com novo equipamento e melhor rendimento, André se mostra confiante para iniciar o torneio: “Estou muito confiante, não só com a aquisição da nova moto, como também pela maturidade e preparo físico que venho trabalhando nos últimos anos para conquistar o primeiro lugar e estar entre os 10 pilotos mais rápidos na geral. O entusiasmo também é dobrado com a chegada da prova no Ceará, ainda mais sendo o único piloto de moto da competição. A responsabilidade é grande, mas a garra é ainda maior”, afirmou o piloto.

André possui várias conquistas dentro do esporte. Dentre elas, destacam-se: o primeiro título nos Sertões em 2017, onde foi vice-campeão na categoria Rally Brasil; em 2018, subiu novamente ao pódio do Rally dos Sertões, conquistando o 2° lugar na Categoria Marathon; em 2020, ficou em 3° no Rally dos Sertões e em 1° no Rally do Jalapão, consagrando-se campeão brasileiro naquele ano.