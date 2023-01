Radicada no Ceará, jogadora é destaque do futsal brasileiro

Bella Souza, mossoroense de origem e radicada na praia de Manibu, em Icapuí-CE, é uma das promessas do futsal brasileiro. A ala de 22 anos soma convocações pela seleção brasileira e já atuou em alguns dos principais clubes da modalidade no país. Atualmente no Al-Thadamon, do Kuwait, a atleta é artilheira da Liga local, além de ter jogado como capitã do Brasil no Mundial Universitário realizado no mês de maio, em Portugal.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Bella conta que na infância e adolescência jogava com meninos, pois não conhecia muitas meninas que praticavam o esporte. Na época, sofreu com a falta de aceitação, mas persistiu na busca por seu sonho em se tornar uma atleta profissional.

“Antes de sair de casa eu já tinha esse sonho de ser jogadora e jogava com os meninos na praia. Sempre gostei de bola e jogar com eles era o que me fazia feliz. Já fui muito zoada também por estar no meio deles, mas não ligava pra isso. Foi mais questão de adaptação, de entender realmente o futsal, de ficar longe da família, o que foi e é o pior pra mim”, relembra.

Bella cresceu com o desejo de se tornar jogadora, uma vez que o pai também era atleta. Ela lembra que desde criança sonhava em vestir a camisa da seleção brasileira, porém ressalta que não imaginava que alcançaria o feito ainda tão jovem. “Já nasci com essa vontade porque meu pai era jogador e por ter irmãos homens. Na minha cidade, lá na praia, quando jogava com os meninos me imaginava jogando em um clube, vestindo a camisa da seleção. Mas não imaginava que isso aconteceria tão rápido na minha vida. Quando me dei conta, já estava vivendo desse sonho”, pontuou.

Trajetórias e conquistas

A atleta iniciou a trajetória no esporte com 11 anos, na escola Maria Edilce Barbosa, em Melancias, em Icapuí-CE. O primeiro clube onde jogou foi o Expansivo, de Natal. Depois passou por Leoas da Serra e Barateiro Futsal, ambos de Santa Catarina.

Atuando no futsal Catarinense, Bella foi vice-campeã da Copa do Brasil em 2019 pelo Leoas da Serra. Já no Barateiro, conquistou o terceiro lugar nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) e a quarta colocação no Novo Futsal Feminino Brasil (NFFB), ambos em 2021.

Na condição de capitã, foi vice-campeã do Mundial Universitário de 2022, em Portugal, com a seleção brasileira. Pela Amarelinha, soma ainda convocações para o Campeonato Sul-Americano em 2018. Ela também já foi chamada para a seleção principal em 2021, quando participou de treinamentos na cidade de Taboão da Serra-SP.

Diante das boas atuações, Bella se transferiu para Al-Thadamon, do Kuwait, em novembro deste ano. No país, a competição nacional dura somente três meses. Assim, Bella permanecerá no time árabe até fevereiro, quando estará de volta ao Barateiro e no fim do ano de 2023 retornará ao torneio kuwaitiano.

Bella conta que jogar longe do Brasil é difícil por estar longe da família, mas considera uma oportunidade importante para a sua carreira. “Hoje moro no Kuwait, longe de tudo que mais amo, que é a minha família, e em uma cultura que não estou acostumada, mas que é também por algo melhor pra mim e minha família no futuro. Os treinos são de segunda a sexta, com academia e quadra, e aos sábados os jogos”, reforça.

Formação no Estado do Ceará

Apesar de ter nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Bella se mudou para Icapuí-CE quando criança, e teve toda a formação no esporte em solo cearense. “Foi o primeiro lugar (Estado do Ceará) onde dei toques na bola de futsal, que foi na escola, junto com meu professor Cezinha. E também cheguei a vestir a camisa do Bio Divas, onde treinava na semana e às vezes disputava campeonatos”, conta.

Bella ressalta que mesmo jogando em Santa Catarina e, agora, no Kuwait, sempre que tem uma folga volta ao Ceará. “O lugar que sempre escolho tirar férias é o lugar de onde eu saí e onde meus pais moram hoje, que é a minha cidade Manibu. Então sempre que tenho férias corro pra casa, o lugar onde me renovo e encontro forçar pra seguir o meu sonho”, ressalta.

Perspectivas de carreira

Além de ser jogadora de futsal, Bella também cursa a faculdade de Fisioterapia. A jovem afirma que pretende se formar e continuar na carreira de atleta. Ela possui ainda o sonho de conquistar títulos, tanto em clubes, quanto na seleção brasileira.

“Sobre meu futuro, o que penso é em me formar, continuar jogando, dar uma futuro melhor pra minha família e cada vez mais trabalhar para estar vestindo a camisa da seleção e estar conquistando títulos pela minha equipe também”, completa.



