Time LGBTQIA+, Cangayceiros se reúne para assistir ao jogo do Brasil

O time LGBTQIA+, Cangayceiros, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 2, em um bar de Fortaleza, para assistir ao terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Apesar das inúmeras tentativas, o Brasil terminou o embate com uma derrota por 1 a 0 diante dos Camarões e perdeu o 100% de aproveitamento. Apesar do revés, a equipe comandada por Tite já está classificada para as oitavas de final, onde enfrenta a Coreia do Sul.

Um dos membros presente, o professor de inglês, Johnnathan Maia, 33, é apaixonado por futebol, mas não conseguia praticar porque sofria xingamentos verbais fruto de descriminação por ser LGBTQIA. Só aos 30 anos, quando, com outros amigos, resolveu fundar o time Cangayceiros FC foi que conseguiu viver sua paixão.

"É um ambiente acolhedor, onde eu posso praticar o esporte sem sofrer nenhum tipo de agressão verbal", relatou ele. Com relação à reunião para acompanhar jogos do Brasil, Johnnathan acentuou que a equipe já tem o hábito de se juntar para assistir futebol e socializar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente se reúne com frequência até depois dos rachas e estamos acostumados a nos encontrar. A Copa é um fator a mais, pois está ocorrendo em um período diferente e é uma oportunidade a mais de integração", falou. (Com Júlia Duarte)

Tags