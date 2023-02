Sada Cruzeiro suspende Wallace após enquete sobre "tiro na cara de Lula"

A diretoria do Sada Cruzeiro informou, no início da noite desta terça-feira, 31, que o oposto Wallace, campeão olímpico em 2016, foi punido com afastamento e suspensão por tempo indeterminado. A medida foi tomada diante da intensa repercussão de um post do atleta envolvendo o presidente Lula.

Wallace, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou a polêmica ao postar por meio do Instagram sua presença em um clube de tiro na última segunda, 30. O atleta abriu uma "caixa de perguntas" aos seguidores e um deles perguntou se ele daria um tiro no rosto do atual presidente.

Como resposta, Wallace promoveu uma enquete na rede social, perguntando se seus seguidores tomariam essa atitude. Ele apagou o post algum tempo depois e gravou um pedido de desculpas em seus stories. "Quem me conhece, sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa, principalmente contra o nosso presidente", alegou.

O próprio Sada Cruzeiro já havia se manifestado anteriormente, ressaltando que "a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada" e pedindo "sinceras desculpas a todos".

O caso teve reação até da parte do Governo. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, deixou claro que o caso será levado adiante. Ele irá acionar a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências.

Além dele, Ana Moser, atual Ministra do Esporte, afirmou em seu Twitter que, antes de ser atleta, "o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições".

Por fim, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) emitiu uma nota oficial, afirmando que encaminhou, por meio do Compliance Officer, uma representação ao Conselho de Ética da entidade contra o atleta. O Conselho é independente do Comitê e, portanto, "dará o devido andamento às etapas do processo".

O órgão ainda reitera que "classifica como inaceitável a postagem feita pelo jogador" e que "não há espaço para nenhuma conduta violenta ou de incitação à violência".

Confira a nota do Sada Cruzeiro na íntegra:

"A diretoria do Sada Cruzeiro, reforça, novamente, que repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência, após as postagens do atleta Wallace. Atento aos desdobramentos, o clube informa que vem tomando providências diante do fato. O clube exigiu do atleta Wallace a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as suas postagens.

Conforme previsto em contrato, o Sada Cruzeiro informa que Wallace será punido com afastamento e uma suspensão por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira.

Esperamos que o episódio sirva de aprendizado para todos, com uma reflexão sobre o uso consciente das redes sociais, e da responsabilidade que cada um tem em disseminar bons valores. O esporte deve ser uma ferramenta para propagar igualdade, tolerância e respeito."

