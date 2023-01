Jogador de vôlei Wallace faz enquete sobre "atirar na cara de Lula"

O jogador de vôlei Wallace Souza foi acusado de incentivar violência e ameaça em suas redes sociais. Wallace abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os internautas. Após publicar imagem segurando uma espingarda no clube de tiro que frequenta, um seguidor questionou se o atleta atiraria no rosto de Lula (PT) com a arma da fotografia. Em resposta, o jogador abriu uma enquete de votação contendo a legenda “alguém faria isso” seguida de um emoji de anjo.

Após a repercussão, Wallace apagou a publicação. No entanto, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, denunciou o atleta à AGU (Advocacia Geral da União) por incitação à violência.

Em seu Twitter, Pimenta declarou: "Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Instagram do atleta é possível encontrar postagens em apoio ao ex-presidente Bolsonaro (PL). Em 30 de outubro, após a vitória eleitoral do presidente Lula, Wallace publicou uma fotografia de Lula com a seguinte legenda: "Realmente o Brasil não é para amadores”. E acrescentou: “Aproveitar agora antes de começar a censura”.





Sobre o assunto STF pede à PGR que investigue Valdemar Costa Neto por destruir prova de plano golpista

PGR denuncia mais 225 por atos golpistas

Atos Antidemocráticos: PGR é contra barrar posse de deputados bolsonaristas

Tags