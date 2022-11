Jericoacoara recebe campeonato internacional de wing foil

O Ceará será palco da final do campeonato mundial e brasileiro de wing foil, esporte aquático de vela. O Jeri WingFoil Cup acontecerá entre os dias 13 e 18 de dezembro, na praia de Jericoacoara, a 300 km de Fortaleza. O evento será promovido pela International Wing Soorts Association (IWSA) e a World Cup Race em parceria com a pousada Vila Kalango e Governo do Estado.

A competição será disputada nas categorias wing race, wave e freestyle. Kauli Seadi, Dudu Mazzocato e Fernando Mizo, representantes brasileiros no esporte, participarão do torneio. Entre os internacionais estão: Francesco Cappuzzo, atual campeão da categoria Wing Race na Itália, além do venezuelano Gollito Estredo, nome de destaque na competição. Paula Novotna, da República Tcheca, atual campeã mundial de wing foil freestyle 2022, também estará presente.

Para o empresário e velejador, Marco Dalpozzo, a expectativa é de um evento histórico. “A terra do vento já está consolidada internacionalmente como destino brasileiro que mais atrai turistas e velejadores do mundo inteiro”, ressalta.

O litoral cearense é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de esportes náuticos e à vela, como o kitesurf. Por conta de cenários paradisíacos, o Ceará vem sediando há anos etapas importantes de campeonatos mundiais. Novas modalidades dos esportes à vela, como o wing, vem atraindo praticantes.

O Wing Foil é um esporte aquático recente entre as modalidades de vela. É praticado com a prancha de foil, de quilha comprida e fina e uma asa inflável direcionada com as mãos, semelhante ao formato de uma asa delta. Com bons ventos, os equipamentos permitem ao praticante “voar” pelo mar.

Serviço:

Final do Campeonato Mundial e Brasileiro de Wing foil nas modalidades Wing Race, wave e freestyle. A competição será realizada em frente à pousada Vila Kalango, em Jericoacoara, a 300 km de Fortaleza, no dia 18 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas no site: www.jeriwingfoilcup.com. O valor para competir e pontuar no campeonato é de 250 reais.



