Rede Cuca perde para Vôlei Renata e segue sem vencer na Superliga

Na noite desta quinta-feira, 27, o Rede Cuca Vôlei voltou à quadra pela Superliga masculina e foi outra vez derrotado. O time cearense foi batido por 3 sets a 0 pelo Vôlei Renata-SP, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, e segue sem vencer na competição.

Na primeira rodada, em que debutou no certame nacional, o Rede Cuca sofreu o mesmo placar do Sada Cruzeiro-MG, atual campeão nacional e mundial. Desta vez, sob os olhares de 3.161 torcedores, amargou revés para o escrete paulista.

A exemplo do primeiro compromisso, a equipe de Marcelo Negrão demonstrou valentia no primeiro set e deu trabalho ao adversário, mas perdeu por 25 a 22. Na segunda etapa, os visitantes conseguiram abrir vantagem maior e venceram por 25 a 17. No último set, os cearenses ensaiaram reação e até encostaram no placar, mas o Vôlei Renata fez 25 a 23, selando o resultado.

O resultado mantém o Rede Cuca Vôlei na última posição da Superliga, ainda sem pontuar. O time terá tempo para ajustes para buscar reação: o próximo jogo será apenas no dia 5 de novembro, contra o Araguari-MG, às 11 horas, novamente no Paulo Sarasate.

