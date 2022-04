Verstappen ganha Prêmio Laureus como Esportista do Ano

O triunfo como campeão da Fórmula 1 em 2021 rendeu a Max Verstappen o conquista do tão aguardado Prêmio Laureus. Por seu desempenho em 2021, o holandês foi considerado o Esportista do Ano pela entidade. A premiação é considerada o Oscar do Esporte.

"Fiquei muito feliz, foi muito trabalho duro, além de anos de preparação. Estou extremamente orgulhoso. Desde criança, eu sonhava em estar no degrau mais alto e ganhar o campeonato. E disse ao meu pai: Conseguimos! Foi para isso que trabalhamos todos esses anos, e agora estamos aqui, nós dois, com todas as memórias, todos os anos viajando por toda a Europa, buscando nosso objetivo, que foi alcançado'", comentou o piloto da Red Bull, que venceu o GP da Emilia-Romagna no último domingo, 24.

Outros vencedores da F1 no Prêmio Laureus



Grandes nomes da Fórmula 1 já haviam obtido esse prêmio. Michael Schumacher, Sebastian Vettel e o próprio Lewis Hamilton, rival de Verstappen nas pistas, também já foram os Esportistas do Ano pelo Prêmio Laureus em anos anteriores.

Entre as mulheres, a velocista jamaicana Elaine Thompson-Herar foi a Esportista do Ano. Outros vencedores do Prêmio Laureus foram a seleção italiana de futebol (melhor equipe), a tenista Emma Raducanu (revelação), Marcel Hug (esportista com deficiência), Sky Brown (superação do ano), Bethany Shriever (ação pessoal) Tom Brady e Robert Lewandowski (conjunto da obra) e Valentin o Rossi (ícone). Também houve reconhecimento para as entidades: a Fundação Real Madrid, Lost Boyz Inc e Black Eagles.

