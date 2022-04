Guga e Maria Esther Bueno concorrem em votação promovida pelo Hall da Fama do tênis

Os ídolos do tênis brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, e Maria Esther Bueno foram indicados em categorias de prêmios criados pelo Hall da Fama Internacional do tênis. A votação ocorre no próprio site do Hall da Fama do tênis.

Guga foi indicado em duas categorias. Uma delas é a de “melhor história de Cinderela”, relembrando quando Guga foi campeão em Roland Garros, em 1997. Na época, mesmo ocupando o 66º do ranking mundial, o brasileiro superou o favoritismo e ficou com o título.



Sobre o assunto Wimbledon proibirá participação de russos e bielorrussos, de acordo com jornal britânico

Canoa Quebrada recebe os Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2022

FDR abre inscrições para curso com foco em inclusão social no esporte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a segunda categoria se refere a “celebração mais icônica”. A comemoração é de Roland Garros, em 2001, quando Guga utilizou sua raquete para desenhar um coração sobre o saibro.

No total, Guga foi campeão em três oportunidades em Roland Garros: 1997, 2000 e 2001. Ele também foi o único brasileiro a alcançar o topo do ranking mundial de simples do ATP.

Maria Esther Bueno concorre no "momento de orgulho nacional" por ter ganhado um selo próprio nos correios com seu rosto após vencer, em 1959, Wimbledon e o US Open.

Tags