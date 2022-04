17ª Meia Maratona Internacional de Fortaleza acontece neste domingo, 24

Mais de 10 mil pessoas devem participar do evento, que reúne corredores de 23 Estados brasileiros e até atletas estrangeiros, divididos em 35 categorias

Tradicionalmente disputada durante o mês de abril, a Meia Maratona Internacional de Fortaleza de 2022 será realizada no próximo domingo, 24. Anualmente, o evento acontece durante o quarto mês do ano, como uma forma de homenagem ao aniversário de Fortaleza, que completou 296 anos no último dia 13.

Para os cerca de 10.500 inscritos, entre atletas profissionais e amadores, a contagem regressiva para a largada já começou. O ponto de partida da prova será na Muralha do Forte de Nossa Senhora da Assunção, berço da capital cearense, na Av. Alberto Nepomuceno, Centro. A largada está prevista para as 5h30min da manhã.

Os mais de 10 mil participantes estão divididos em 35 categorias, que abrangem jovens com idade superior a 16 anos até idosos com mais de 80 anos. Na disputa, 23 Estados brasileiros estarão representados. A Meia Maratona de Fortaleza também receberá atletas vindos dos continentes africano e europeu.

O evento do próximo domingo também celebra o aniversário de 374 anos do Exército Brasileiro, sendo, inclusive, a largada da corrida realizada onde está situada a 10ª Região Militar. Além dos tradicionais 21k, que marcam a disputa da meia maratona, o evento também possui competidores para as distâncias de 5k e 10k.

