Vôlei de praia: cearenses Taiana e Hegê são campeãs do Aberto de Itapema/SC

As cearenses Taiana e Hegê se sagraram campeãs do Aberto da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Itapema/SC. A dupla derrotou Angela e Neide na final por 2 a 0 e encerraram a competição vencendo todos os sets que disputaram.

O Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying. Com o título, as cearenses se qualificaram para disputar o Top 8 na próxima etapa do Circuito Nacional, que acontece em Brasília-DF, se juntando as sete duplas melhores ranqueadas.

É o segundo grande resultado da dupla em Itapema, já que em 2021 elas haviam sido vice-campeãs da etapa mundial do circuito. As atletas estão na briga para entrar entre as quatro melhores duplas femininas do país a curto prazo e tentar uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

Recentemente, Taiana e Hegê fecharam uma parceria com o Centro de Formação Olímpica (CFO) e dispõem da estrutura do complexo e de uma equipe multidisciplinar renomada para alcançar os objetivos.

