Dupla cearense de vôlei de praia lança equipe e almeja vaga em Paris 2024

Atuais vice-campeãs do circuito mundial em Itapema, Taiana e Hegê são as oitavas no ranking brasileiro e sonham em representar o Brasil e o Ceará nos próximos jogos olímpicos

Nessa segunda-feira, 7, aconteceu evento de lançamento da equipe da dupla de vôlei de praia Taiana e Hegê no Centro de Formação Olímpica (CFO). Elas foram vice-campeãs na última etapa do circuito mundial, em Itapema, e sonham com uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

Taiana e Hegê são a dupla 100% cearense melhor colocada no ranking nacional (8º lugar) e tem pretensões de estarem entre as quatro a curto prazo para lutar pela vaga olímpica. No ranking mundial elas ocupam a 21ª colocação.

"A gente montou uma equipe multidisciplinar forte e competente para que a gente possa se cercar dos melhores profissionais e assim a gente possa construir um time forte. Temos o objetivo de estar entre os quatro melhores times do Brasil e os 12 melhores do mundo no curto prazo, e a longo prazo a gente quer brigar por uma vaga olímpica e representar o Brasil e o Ceará nas Olimpíadas de Paris 2024", disse Taiana ao Esportes O POVO.

Taiana tem 37 anos e começou a jogar vôlei de quadra aos 9 anos de idade. Aos 16, entrou para o vôlei de praia e fez a opção de se dedicar completamente a modalidade após vencer o Mundial sub-21 em 2002. Já Hegê tem 26 anos e iniciou no vôlei de quadra aos 12 anos. Em 2014, com 18 anos, migrou para o vôlei de praia e foi convocada também para a Seleção Brasileira Sub-21.

O evento de lançamento do time da dupla contou com a presença do secretário de esportes e lazer, Rogério Pinheiro, e o superintendente do CFO, Adriano Loureiro. Na ocasião, as atletas apresentaram a equipe multidisciplinar que irá acompanhá-las no projeto.

No próximo domingo, 13, as atletas seguem para mais uma disputa importante no México, a etapa do challenge do circuito mundial.

