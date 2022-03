Número 1 do mundo, tenista Ashleigh Barty anuncia aposentadoria aos 25 anos

Em 2019, a australiana conquistou o Roland Garros, em 2021, se sagrou campeã do Torneio de Wimbledon e, este ano, faturou o Australian Open

Número 1 do ranking da WTA, a tenista australiana Ashleigh Barty anunciou de forma surpreendente a sua aposentadoria aos 25 anos de idade. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, em suas redes sociais, aonde a ex-atleta revelou ser uma decisão difícil.

"Hoje é difícil e cheio de emoção para mim, pois eu anuncio minha aposentadoria do tênis. Obrigado a todos que me apoiaram nesta trajetória, eu vou sempre ser grata às memórias que durarão a vida toda que criamos juntos", escreveu a atleta.

Com apenas 25 anos, a australiana soma títulos importantes individualmente em Grand Slams. Em 2019, conquistou o Roland Garros, em 2021, se sagrou campeã do Torneio de Wimbledon e, este ano, faturou o Australian Open. Em duplas, sua maior conquista foi o US Open de 2018, que venceu ao lado da americana Coco Vandeweghe.

Nas finais da WTA, foram cinco títulos e quatro vices na categoria individual e 10 títulos e sete vices por duplas, aonde fez dupla com a também australiana Casey Dellaqua, ex-tenista a qual Barty revelou ter procurado antes de decidir sua aposentadoria. Ao todos, são 17 títulos de WTA.

