Leclerc festeja pole e se diz esperançoso após "dois anos muito difíceis" para a Ferrari

O francês Charles Leclerc terminou o treino classificatório deste sábado, 19, com o melhor tempo e conseguiu a pole-position para o GP do Bahrein de Fórmula 1. Após o final do treino, o piloto da Ferrari comentou sobre o feito e desabafou sobre a importância da equipe largar na frente em Sakhir.

“Eu me sinto muito bem. Os últimos dois anos foram muito difíceis para a equipe. Nós estamos muito esperançosos. Focamos em nós mesmos. Foi uma classificação muito difícil, eu não estive muito feliz com o meu desempenho, mas consegui a classificação”, declarou.

A pole do Bahrein foi a décima da carreira do jovem piloto de apenas 24 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Trabalhamos extremamente bem como equipe para lutarmos por posições melhores. Muito feliz hoje, foi uma sessão de qualificação complicada. Não estava completamente feliz com a minha pilotagem, mas consegui fazer aquela volta no Q3 e vamos largar na pole”, acrescentou.

Para fechar o treino classificatório com o melhor tempo, Leclerc teve que superar o atual campeão mundial, Max Verstappen. O piloto da Red Bull ficou na segunda colocação, 0,123s atrás do francês.

“Tínhamos quase certeza de que a Red Bull estaria mais rápida do que nós, também no classificatório, mas foi uma boa surpresa. Temos que terminar o fim de semana da maneira que começamos. Não será fácil. A degradação dos pneus é um fator aqui, e temos que focar nisso. Tomara que tenhamos uma boa corrida amanhã”, finalizou.

Tags