Leclerc, da Ferrari, consegue a pole no GP do Bahrein de Fórmula 1

O piloto Charles Leclerc surpreendeu e conseguiu o melhor tempo no treino qualificatório para o GP do Bahrein na manhã deste sábado, 19, conquistando a primeira pole-position da temporada de 2022 da Fórmula 1. Fechando o circuito de Sakhir com um tempo de 1m30s558 em sua melhor volta, Leclerc disputou com Max Verstappen e Carlos Sainz até o final da sessão.

Atual campeão mundial da Fórmula 1, Verstappen fechou o treino classificatório na segunda colocação. Atrás dele, Carlos Sainz, parceiro de Leclerc na Ferrari, terminou em terceiro, fazendo prevalecer a tradição da escuderia italiana.

Na quarta colocação figurou o mexicano Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na equipe Red Bull. O inglês Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da F1, fechou o grid de largada na quinta colocação.

Bottas, Magnussen, Fernando Alonso, George Russel e Pierre Gasly completam o ranking dos dez pilotos do primeiro grid de 2022 da Fórmula 1.

Após o qualificatório, Ferrari, Red Bull e Mercedes figuram como as equipes favoritas para o GP do Bahrein de 2022, que acontece neste domingo, 20, às 12 horas.

Veja como ficou o grid de largada para o GP do Bahrein de 2022:

1: Charles Leclerc (Ferrari)

2: Max Verstappen (Red Bull)

3: Carlos Sainz (Ferrari)

4: Sergio Pérez (Red Bull)

5: Lewis Hamilton (Mercedes)

6: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7: Kevin Magnussen (Haas)

8: Fernando Alonso (Alpine)

9: George Russel (Mercedes)

10: Pierre Gasly (AlphaTauri)

11: Esteban Ocon (Alpine)

12: Mick Schumacher (Haas)

13: Lando Norris (McLaren)

14: Alexander Albon (Williams)

15: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17: Nico Hülkenberg (Aston Martin)

18: Daniel Ricciardo (McLaren)

19: Lance Stroll (Aston Martin)

20: Nicholas Latifi (Williams)

