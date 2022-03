Fortaleza BC sofre virada no segundo tempo e perde para o Pato Basquete por 84 a 78

Carcalaion começou o jogo de forma avassaladora, mas viu o adversário crescer no jogo e buscar o resultado; Tricolor ainda pressionou no fim, mas não foi o suficiente

O Fortaleza Basquete Cearense recebeu o Pato Basquete no Centro de Formação Olímpica (CFO) pelo NBB e foi derrotado por 84 a 78. Foi um jogo muito equilibrado, cada equipe teve seus bons momentos na partida, gerando emoção até os últimos segundos.

Com o resultado, o Tricolor perdeu a chance de engatar a segunda vitória seguida e pode acabar a rodada fora da zona de playoffs. Já o Pato, chegou à nona colocação e fica mais próximo da pós-temporada.

Sem Granberry e Morillo, que pediram dispensa por motivos pessoais e retornaram a seus países de origem, Holloway, que havia desfalcado a equipe nos dois jogos no Sul, foi o grande destaque, com 15 pontos e oito rebotes. Do lado do Pato, Bolívar foi o grande nome, sendo autor de 19 pontos.

O Carcalaion volta a quadra na próxima sexta-feira, 4, de novo no CFO, contra o Mogi das Cruzes Basquete, às 20h30min.

O jogo

O Fortaleza BC começou avassalador e chegou a abrir 11 a 0 no começo do jogo. Todo o time estava em sintonia, conseguindo um aproveitamento espetacular de 66,7% nos arremessos do primeiro quarto. Holloway foi um dos destaques, convertendo todas as bolas que tentou e ajudando o Carcalaion a finalizar o primeiro quarto com a boa vantagem de 23 a 15.

No segundo período a equipe cearense teve uma queda brusca no aproveitamento, acertando apenas 24,5% dos arremessos, e viu o Pato crescer e encostar no placar. Nesse quarto, a equipe só converteu uma bola de três pontos das sete arriscadas, e só o ala/pivô Mãozinha saiu com aproveitamento positivo. Mesmo assim, o jogo foi para o intervalo com o Carcalaion ainda em vantagem, por 35 a 32.

No terceiro quarto, o Tricolor cresceu em produção ofensiva, mas também cedeu muitos pontos. Guiados pela grande atuação do ala/armador Bolívar, o Pato foi buscar a virada e conseguiu ampliar a vantagem, indo para o último quarto com a vantagem de 61 a 55.

Mas o Fortaleza não se rendeu e foi atrás do prejuízo no último quarto e encostou novamente no placar, tendo a bola do empate nos últimos segundos nas mãos de Ralfi Ansaloni, que errou o arremesso no garrafão e viu a equipe paranaense ampliar a vantagem no rebote e administrar a vitória.

