Tenista cearense Thiago Monteiro vence número 32 do mundo no ATP de Buenos Aires

Número 1 do Brasil, Thiago eliminou o espanhol Albert Ramos por 2 a 0 ao longo de 1h20min de partida, com duas parciais de 6 a 3

Em sua estreia pelo ATP 250 de Buenos Aires-ARG, o cearense Thiago Monteiro eliminou Albert Ramos-ESP — tenista número 32 do mundo — do torneio, na tarde desta terça-feira (8). Número 1 do Brasil e 104º no ranking mundial, Thiago venceu o espanhol por 2 a 0 ao longo de 1h20min de partida, com duas parciais de 6 a 3.

A vitória do cearense se torna ainda mais relevante dado o atual momento de Ramos. No último domingo, 6, o espanhol conquistou seu quarto título de ATP 250 no saibro, em Córdoba, na Argentina. Essa é a primeira vez que Thiago vence o rival em quatro jogos disputados por chaves principais de torneios da ATP.

Na sequência da competição, Monteiro vai enfrentar o também espanhol Fernando Verdasco, número 204 do mundo. O confronto é válido pela fase se oitavas de final do torneio.

