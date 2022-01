Atleta do Fortaleza é convocada para seleção brasileira de handebol

Leyliane Pinheiro foi capitã na conquista do nono título consecutivo da equipe tricolor no Estadual

Armadora do Fortaleza, Leyliane Pinheiro foi convocada para a seleção brasileira de handebol. A atleta integrará o grupo que disputará a primeira Copa América de Handebol. A competição acontecerá nas cidades de Vina del Mar e Valparaíso, no Chile, em abril deste ano.

Natural de Fortaleza-CE, Leyliane tem 42 anos e está no Leão desde 2001, onde conquistou o título Brasileiro de 2002 pelo Tricolor do Pici. A jogadora também é hexacampeã cearense, de 2001 a 2006. Recentemente foi a capitã dos nove títulos consecutivos da equipe no Estadual, de 2013 a 2021, feito inédito na competição.

“O sentimento de reconhecimento é confortante, por ser mãe, esposa e atleta. É olhar pra trás avaliando que toda dedicação de anos ao esporte é recompensadora, que é possível sim, conciliar nossa vida profissional e familiar com a vida esportiva e ter a maravilhosa sensação que tudo valeu muito a pena. No momento estou êxtase e cheia de gratidão” comemorou a jogadora.

O Fortaleza conquistou o eneacampeonato Cearense de Handebol Feminino, em dezembro de 2021, quando superou o HCC/Uniateneu nos pênaltis. Após empatar no tempo normal, em 19 a 19, as Leoas venceram por 2 a 1 a disputa nas penalidades máximas, no Ginásio Paulo Sarasate.



