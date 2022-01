Cearense Thiago Monteiro é eliminado e brasileira Bia Haddad vence no Aberto da Austrália

Número 1 do Brasil, Thiago Monteiro foi eliminado do Aberto da Austrália. O tenista cearense perdeu para o francês Benoit Paire. Ao longo de cinco sets, o placar final foi de 6 a 4, 3 a 6, 7 a 5, 2 a 6 e 7 a 5. Outra brasileira na disputa, Bia Haddad, 83ª no ranking mundial, superou a norte-americana Katie Volynets por 3 a 6, 6 a 2 e 6 a 3, em 2h10 de partida.

Com o triunfo, Bia conseguiu a classificação para a próxima fase do torneio. Aos 25 anos, é a quinta vez na carreira que a tenista vence um jogo em chave principal de Grand Slam. Na Austrália, ela tem três participações e sempre passou da primeira rodada.

A brasileira vem da conquista do título de duplas no WTA 500 de Sydney no último sábado, ao lado de Anna Danilina, do Cazaquistão. Bia não vencia na chave principal de Melbourne desde 2019. Agora, na próxima fase, irá enfrentar a romena Simona Halep, ex-líder do ranking da WTA.

Já o cearense Thiago Monteiro foi eliminado do Aberto da Austrália. Apesar da luta, o tenista foi derrotado para o francês Benoit Paire ao longo de 3h38 de jogo.

O brasileiro vinha de dois torneios seguidos em Adelaide, chegando às oitavas de final no primeiro e às quartas no segundo. Classificado Benoit Paire pega, na próxima fase, o búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminou o tcheco Jiri Lehecka.

