Ceará supera Pires Ferreira e é tricampeão cearense de futsal

O Ceará sagrou-se tricampeão cearense após empatar em 3 a 3 com o Pires Ferreira, neste sábado, 19, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Com o título, o Alvinegro garante vaga na divisão especial da Taça Brasil de clubes. O Vovô será o único representante do Estado na competição.



Dedezinho, destaque da partida, marcou dois gols e João César anotou o outro tento. A equipe comandada por Deividy Hadson só precisava de um empate no tempo normal para assegurar o terceiro título seguido na competição e o sexto na história.



Mesmo com a vantagem, o Ceará começou o jogo pressionando o adversário e não demorou para abrir o marcador. O pivô Dedezinho aproveitou o passe de Sapinho e anotou o primeiro gol. O capitão João César marcou o segundo logo na sequência.



Com mais volume de jogo e o placar a favor, dava a impressão de que o Alvinegro conquistaria a taça sem grandes problemas. No entanto, o Ceará baixou as linhas de marcação e o Pires Ferreira diminuiu com Paulo André. O time do Interior do Estado conseguiu o empate ainda no primeiro tempo com Kainam, em cobrança de tiro livre.



Na volta do intervalo, o Alvinegro impôs mais intensidade em busca do terceiro gol, que veio outra vez dos pés de Dedezinho. O Pires Ferreira foi para o ataque e colocou o goleiro linha em quadra. Os visitantes chegaram ao empate novamente com gol de Paulo André.



O título coroou a boa campanha do time na temporada. Em 2021, o Ceará também foi campeão da Copa do Estado e da Copa Brasil. Desde 2019, quando a modalidade retornou às atividades do clube, esta é a oitava decisão do time. Além das conquistas desta temporada, o Ceará foi o vencedor do Campeonato Cearense 2019 e 2020; e da Copa do Nordeste 2019. Alcançou ainda dois vice-campeonatos: Copa do Brasil 2020 e Taça Brasil 2021.



