Futsal: Ceará segue preparação para a final do Cearense e joga por empate para ficar com título

O time de futsal do Ceará segue em preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Cearense 2021, neste domingo, 19, às 10 horas, contra o Pires Ferreira. A equipe, comandada por Deividy Hadson, tem a vantagem de jogar pelo empate para levar a taça. No confronto de ida, o Vovô venceu o rival por 8 a 6.

Nesta sexta-feira, 17, a equipe fez treino no Ginásio Paulo Sarasate, palco do segundo jogo da final. No treinamento de apronto, neste sábado, 18, o técnico Deividy Hadson comandará atividade no Ginásio Vozão.

O Alvinegro busca o tricampeonato cearense diante do Pires Ferreira. Em 2021, o time do Porangabuçu foi campeão da Copa do Brasil de Futsal. A conquista do título inédito e histórico se deu em setembro, em Santa Catarina.



