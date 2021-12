Cearense é campeão brasileiro dos Jogos Paralímpicos Escolares de tênis de mesa

O evento deste ano contou com a participação de 25 unidades da federação, com a disputa de 13 modalidades

O atleta cearense Matheus Lamboglia, de 16 anos, se tornou campeão brasileiro de tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos Escolares 2021. A competição ocorreu na última quinta-feira, 25, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A conquista veio após Matheus ter levado a medalha de ouro na etapa estadual, em setembro, também como representante do Colégio Darwin, onde cursa o 9° ano. No nacional, o atleta continuou seu bom desempenho, vencendo o Paraná por 3x1 na semifinal, garantindo vaga na final contra o São Paulo, com quem repetiu o placar e venceu de 3x1.

“Estou muito feliz por conseguir esse título do nacional, porque terei muitos outros campeonatos nacionais pela frente e vou estar bem mais confiante”, disse o atleta. Matheus segue agora para a disputa considerada a mais importante do ano, o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, em Joinville, Santa Catarina, que ocorre entre os dias 04 e 12 de dezembro, englobando competições individuais olímpicas e paraolímpicas.

O atleta que tem displasia fibrosa na perna esquerda – uma condição congênita benigna (não cancerosa), que manifesta o desenvolvimento do tecido fibroso anormal no lugar do osso normal –, é classificado nas disputas como Andante.

Matheus é praticante do esporte há dois anos e é atleta do clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), onde treina cerca de seis horas por dia, durante cinco dias na semana, acompanhado pelo treinador Rodrigo Oliveira.

Desde que iniciou no esporte, o jovem tem conquistado títulos importantes, como o 1º lugar no Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, na categoria Absoluto D, e a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, na categoria Rating M.

O evento deste ano contou com a participação de 25 unidades da federação, com a disputa de 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (formato 3x3), bocha, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e tiveram a sua primeira edição em 2009. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia de Covid-19.



