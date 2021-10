Cearense participa da final nacional da maior competição de breakdance do mundo

Os campeões no masculino e feminino disputarão a etapa mundial em Gdansk, na Polônia; modalidade estreia no ciclo olímpico nos Jogos de Paris, em 2024

Acontece neste domingo, 3, em São Paulo, a final nacional da Red Bull BC One, maior competição de breakdance do mundo. Vinte e oito participantes disputam o título e uma vaga na etapa mundial. Entre os finalistas está a cearense B-Girl Karolzinha, que é a atual vencedora da etapa regional, disputada em Fortaleza.

As disputas acontecem no formato 1 contra 1, sem envolver notas. Vence aquele que convencer os jurados com a melhor performance. Os critérios avaliados são criatividade, originalidade, dinâmica, combinações de movimentos e musicalidade. O breaking é a mais nova modalidade olímpica e está confirmado nos Jogos de Paris-2024.

Apenas os campeões no masculino e feminino garantem vaga na final mundial, que contará com participantes de mais de 30 países e está marcada para os dias 5 e 6 de novembro em Gdansk, na Polônia.

A cearense Karolzinha, uma das finalistas, descreve sua trajetória no breaking e vê o esporte como uma prova de resistência.

“Conheci o breaking em 2009 por meio do B-Boy Tijolim, mas, pela minha idade à época, e por ser mulher, só comecei a treinar em 2011, aos 14 anos. Às vezes, eu tinha de ir escondida para o treino e andava muitos quilômetros sozinha, para conseguir treinar. Desde então, nunca parei. Vejo o breaking como uma prova de resistência: ele mostra que mesmo em piores momentos, por meio da imaginação, é possível reverter sua situação. Não só o breaking, como o hip hop em geral. Uma arte totalmente necessária, e que deve ser repassada a outras gerações. O breaking mudou a vida de muitos e pode continuar fazendo isso”.

A final brasileira acontece neste domingo, 3, às 17 horas, com transmissão do Sportv e no canal do YouTube da Red Bull BC One.

