Hamilton é desclassificado e largará na última colocação na Sprint Race em Interlagos

Lewis Hamilton foi desclassificado da Sprint Race neste sábado. Devido à irregularidade na asa do seu carro, o piloto da Mercedes, que conquistou a pole position, terá de largar na última colocação da corrida que define o grid de largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 ou então dos boxes.

Suspeitando de irregularidades na asa do carro de Hamilton, a Red Bull comunicou a FIA, que, ao fazer uma inspeção, identificou, na verdade, uma outra infração: a distância entre os dois elementos da asa móvel da Mercedes era maior que 85mm, o máximo permitido pela entidade.

Representantes da Red Bull e da Mercedes foram convocados para prestar esclarecimentos na manhã deste sábado. Acreditava-se que a FIA anunciaria sua decisão antes do treino livre, mas os comunicados só foram divulgados após a sessão liderada por Fernando Alonso.

A vida de Hamilton, que ainda luta para se manter vivo na briga pelo campeonato deste ano, não está nada fácil neste fim de semana. Além da punição na Sprint Race, o piloto da Mercedes já havia perdido cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo por causa da troca do motor de combustão interna (ICE).

Max Verstappen, concorrente de Hamilton pelo título de 2021, também foi punido neste sábado, mas apenas financeiramente. O holandês foi multado em 50 mil euros (R$ 312 mil) por ter tocado na asa do carro de Hamilton em regime de parque fechado, no intuito de checar alguma irregularidade do britânico, logo após o treino classificatório da última sexta-feira.

