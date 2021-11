Fernando Alonso faz o melhor tempo no último treino livre antes do GP de São Paulo de F1

Fernando Alonso foi o grande destaque do último treino livre antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Neste sábado,13, o bicampeão mundial cravou 1min11s238 ao ir à pista com pneus macios, surpreendendo os fãs que aguardavam uma nova disputa acirrada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela primeira posição.

Por falar em Verstappen, o líder do campeonato ficou logo atrás do piloto espanhol, cruzando a linha de chegada em 1min12s102, preferindo se resguardar para a sprint race, que acontece no fim da tarde, mais precisamente às 16h30 (de Brasília).

Hamilton é desclassificado e largará na última colocação na Sprint Race em Interlagos

Já Lewis Hamilton, que teve um ótimo desempenho na última sexta, teve se contentar com a quinta marca (1min12s741). O piloto da Mercedes ainda não sabe se receberá mais uma punição pela irregularidade em sua asa móvel detectada pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). O holandês da Red Bull também está sendo investigado por mexer na asa do carro do rival em "parque fechado", o que é proibido.

O sábado em Interlagos começou bem diferente da última sexta-feira. Com o tempo aberto, a temperatura da pista superou os 50ºC. Já a temperatura do ar, que ficou entre 15ºC e 16ºC no dia anterior, beirava os 20ºC.

Valtteri Bottas, da Mercedes, fez o terceiro melhor tempo (1min12s355), seguido de Esteban Ocon, companheiro de Fernando Alonso na Alpine, que registrou 1min12s407.

Pierre Gasly, que foi outro destaque nos treinos livre e classificatório, fez apenas o 14º tempo (1min13s608). Em contrapartida, Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, foi o sétimo piloto mais rápido da sessão, cravando 1min12s997.

Os pilotos voltam a entrar em ação às 16h30 (de Brasília), na Sprint Race. A corrida, que terá duração de apenas 30 minutos, definirá o grid de largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e dará três pontos ao vencedor, dois ao segundo colocado e um ao terceiro.

