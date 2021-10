Litoral cearense recebe primeiro rali de kitesurfe do mundo

Um dos principais destinos para os praticantes de esportes aquáticos, o litoral cearense fará parte do percurso do primeiro rali de kitesurfe do mundo, que será realizado a partir desta sexta-feira, 8, até o dia 14 de outubro. O Sertões Kitesurf será realizado no formato de longa distância, com um trajeto de 500 quilômetros, partindo de São Miguel do Gostoso (RN) até a praia do Preá, no município de Cruz (CE).

A competição inédita será uma prova de resistência com cinco etapas e contará com quatro categorias, divididas entre velejadores experientes e iniciantes. As praias cearenses farão parte do evento a partir do terceiro dia de travessia. Além do Preá, que encerra o trajeto, as praias de Beberibe, Cumbuco, Icaraí e Icaraizinho também fazem parte do percurso.



O rali terá a participação de nomes importantes do kitesurfe no Brasil. A paulista Bruna Kajiya, tricampeã mundial da modalidade, é embaixadora do evento e irá disputar a categoria adventure, com percurso de 250 quilômetros. Considerada a primeira mulher no mundo a fazer a backside 315 — manobra que consiste em o atleta fazer um giro de 540° no ar com dois passes de barra pelas costas antes de pousar —, Bruna destacou o clima do litoral nordestino para a realização da competição.

“Minha expectativa para a prova é uma superaventura. Acredito que a maioria dos participantes estão indo por isso, poder fazer esse litoral nordestino, que é incrível. É uma competição que empolga qualquer kitesurfista. Claro que tentarei fazer o mais rápido possível, mas acho que o highlight desse evento será todo o look do litoral do nordeste mesmo”, comentou.

Com o calendário de treinos focado para as etapas do mundial de freestyle da modalidade, a atleta ressaltou a preparação especial para participar do rali no litoral nordestino.

"Competir no mundial já exige uma preparação física super rigorosa, então já é o suficiente pra eventos como esse. Mesmo assim, estou tendo outros cuidados porque o evento é muito longo. Estou dando ênfase a hidratação, a nutrição e a qualidade de sono para que o meu corpo se recupere e esteja pronto para mais um dia desafiador de provas".

Confira as etapas do Sertões Kitesurf

Sexta-feira, 8 de outubro: Check-in no clube Kauli Seadi, em São Miguel do Gostoso (RN).

Sábado, 9 de outubro: 1ª etapa

Partida: São Miguel do Gostoso/Touros (RN)

Chegada: Soledade (RN)

Trajeto: 100 km.

Domingo, 10 de outubro: 2ª etapa

Partida: Soledade (RN)

Chegada: Tibau (RN)

Trajeto: 90 km

Segunda-feira, 11 de outubro: 3ª etapa

Partida: Tibau (RN)

Chegada: Beberibe (CE)

Trajeto: 95 km

Terça-feira, 12 de outubro: 4ª etapa

Partida: Cumbuco (CE)

Chegada: Icaraí (CE)

Trajeto: 125 km

Quarta-feira, 13 de outubro: 5ª etapa

Partida: Icaraizinho (CE)

Chegada: Preá (CE)

Trajeto: 90 km



Quinta-feira, 14 de outubro: Check-out no Vila Kite, na Praia do Preá, em Cruz (CE)

