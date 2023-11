Brasil x México: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Pan 2023

O Brasil está a um passo de garantir sua vaga na final do futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Hoje, quarta-feira, 1º de novembro (01/11), será o penúltimo confronto na competição, contra o México, para decidir quem irá se classificar para a disputa do ouro.

Com a liderança do grupo B e classificação com três jogos e três vitórias, os brasileiros vão enfrentar o México, que se classificou na segunda colocação do grupo A, com uma vitória, um empate e uma derrota, decidindo sua classificação apenas na última rodada com uma vitória sobre a República Dominicana.

