Após demissão de Carpini, Vitória anuncia Carille como novo treinador

O Vitória anunciou na noite desta quarta-feira, 9, a contratação do treinador Fábio Carille. O movimento ocorre horas depois da equipe baiana ter demitido Thiago Carpini em meio à eliminação na Copa do Nordeste para o Confiança, nessa terça-feira, 8.

Com contrato de um ano, o novo comandante estreia neste sábado, 12, às 21h30min, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em duelo válido pela Série A. O Rubro-negro ocupa a 16ª colocação na tabela, com 11 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Colorado possui a mesma pontuação, mas tem saldo de gols pior e amarga a 17ª posição, abrindo o Z-4.