Maricá x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Maricá e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de janeiro (29/01), em jogo válido pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

Maricá x Vasco: como chegam os times

Invicta e com três vitórias e dois empates, o Maricá é a sensação das primeiras rodadas da competição, com 11 pontos e 73% de aproveitamento, no topo da tabela de classificação. O time do técnico Reinaldo, inclusive, já enfrentou os grandes Botafogo e Fluminense, com uma vitória e um empate, respectivamente.



A recuperação vascaína na tabela se deu a partir da quarta rodada com a estreia do time principal de do técnico Fábio Carille. Com sua força máxima, o Cruzmaltino venceu o Madureira, goleou a Portuguesa e chegou aos nove pontos. O Volta Redonda, com a mesma pontuação, aparece na segunda colocação e supera o Vasco com uma vitória a mais.