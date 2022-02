Vasco entra em acordo com empresa americana para venda de 70% da SAF

Diretoria cruzmaltina firmou contrato de intenção de venda com a 777 Partners. Acordo, que ainda precisa ser aprovado pelos conselheiros do clkube, prevê investimento de R$ 700 milhões

Enfrentando uma grave crise financeira, o Vasco da Gama vem buscando se reerguer financeiramente há alguns anos. Nesta segunda-feira, 21, os cruzmaltinos avançaram em um acordo que pode mudar seu patamar no futebol brasileiro.

A diretoria do Vasco firmou contrato com a 777 Partners para a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A empresa americana comprará 70% da SAF por R$ 700 milhões. Além do valor para o investimento, a empresa também assumiria as dívidas do Vasco. Segundo a cúpula cruzmaltina, os valores variam entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão.

O documento com a intenção de venda foi assinado em Miami, entre os presidente Jorge Salgado e o fundador da 777 Partners, Joshua Wander.

A partir de agora, o Vasco terá que passar por alguns trâmites para ser concretizado. Vai haver uma due diligence (investigação de uma oportunidade de negócio) nas contas do clube, além de duas aprovações (Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de sócios de uma oferta vinculante).

