São Paulo sofre transfer ban por dívida com Cerro Porteño em compra de Bobadilla

Damian Bobadilla atuando pelo São Paulo em jogo de Libertadores / Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O São Paulo sofreu um transfer ban da Fifa devido a uma dívida do volante Damián Bobadilla e está impedido de registrar novos atletas. Segundo o portal ESPN, a ação ocorreu devido a um débito de US$ 300 mil (R$ 1,62 milhão), equivalente à última de três parcelas acertadas com Cerro Porteño, antigo detentor do passe do atleta. Contudo, o departamento jurídico da equipe pretende resolver a situação até quarta-feira, 27, uma vez que o clube precisa de agilidade na janela de transferências, que se encerra no dia dois de setembro. Após quitar a dívida e se regularizar com a entidade máxima do futebol, o Tricolor deve regularizar o lateral-direito Maílton, contratado junto a Chapecoense, e ir ao mercado em busca de um novo centroavante.