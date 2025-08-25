Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo sofre transfer ban por dívida com Cerro Porteño em compra de Bobadilla

A ação ocorreu devido a um débito de US$ 300 mil, equivalente à última de três parcelas acertadas com Cerro Porteño
João Bosco Neto
João Bosco Neto
O São Paulo sofreu um transfer ban da Fifa devido a uma dívida do volante Damián Bobadilla e está impedido de registrar novos atletas. Segundo o portal ESPN, a ação ocorreu devido a um débito de US$ 300 mil (R$ 1,62 milhão), equivalente à última de três parcelas acertadas com Cerro Porteño, antigo detentor do passe do atleta.

Contudo, o departamento jurídico da equipe pretende resolver a situação até quarta-feira, 27, uma vez que o clube precisa de agilidade na janela de transferências, que se encerra no dia dois de setembro. Após quitar a dívida e se regularizar com a entidade máxima do futebol, o Tricolor deve regularizar o lateral-direito Maílton, contratado junto a Chapecoense, e ir ao mercado em busca de um novo centroavante.

A busca por um jogador de referência acontece devido ao alto grau de jogadores lesionados na função. No domingo, 24, o Soberano perdeu André Silva na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG devido a uma lesão ligamentar no joelho.

No departamento médico tricolor estão os também atacantes Jonathan Calleri e Ryan Francisco, ambos com lesões ligamentares. Para a função de "camisa 9", o time do Morumbis conta somente com Juan Dinneno e Gonzalo Tapia.

Os números de Damián Bobadilla no São Paulo

O São Paulo adquiriu os direitos de Damián Bobadilla no fim de 2023, por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) e garantiu 60% dos direitos econômicos do jogador. Desde então, o volante passou por altos e baixos e se consolidou na titularidade somente com a chegada de crespo.

Na atual temporada, o jogador atuou em 36 partidas, marcando dois gols e distribuindo duas assistências. Ao todo, o paraguaio atuou em 71 partidas e anotou cinco tentos. O meio-campista também é presença carimbada da seleção de seu pais, tendo atuado na Copa América de 2024.

 

