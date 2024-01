Empresário de Dorival Jr faz postagem enigmática após interesse da Seleção e depois apaga

A imagem repercutiu entre torcedores são-paulinos, que a interpretaram como um "adeus" do treinador ao São Paulo, com o dever cumprido por ter conquistado um título inédito pelo clube

O empresário de Dorival Júnior, Edson Khodor, publicou em suas redes sociais na noite desta quinta-feira uma foto do treinador beijando a medalha da Copa do Brasil conquistada com o São Paulo, justamente após o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, demonstrar interesse na contratação do atual comandante tricolor para a Seleção Brasileira.

A imagem repercutiu entre torcedores são-paulinos, que a interpretaram como um "adeus" do treinador ao São Paulo, com o dever cumprido por ter conquistado um título inédito pelo clube.

Poucos minutos depois, Edson Khodor apagou a publicação, mas ela seguiu circulando pela internet e preocupando torcedores tricolores.