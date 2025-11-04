Neymar vira dúvida no clássico por temor com gramado sintético do Allianz

Craque voltou aos gramados antes do previsto, mas pode ser poupado contra o Palmeiras por precaução médica / Crédito: Jogada 10

A volta de Neymar aos gramados reacendeu o ânimo da torcida do Santos, mas o retorno do camisa 10 ainda exige cautela. O atacante, que contrariou o próprio estafe ao antecipar sua recuperação, é dúvida para o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (6) , no Allianz Parque, por conta do gramado sintético. Terreno que o jogador já criticou publicamente e que preocupa o departamento médico santista. Após atuar por meia hora na Vila Belmiro, no empate diante do Fortaleza, Neymar realizou apenas atividades regenerativas nesta segunda-feira (3), ao lado dos titulares. Pela programação inicial, ele participaria de um treino técnico com os reservas no CT Rei Pelé. Contudo, acabou sendo adiado para permitir uma reavaliação física.

Fontes próximas ao estafe do jogador indicam que há receio de que o piso artificial do Allianz possa comprometer a recuperação muscular das últimas seis semanas. Mesmo recuperado e com desejo de ajudar o Peixe na luta contra o rebaixamento, Neymar ainda inspira cuidados. “É preciso tomar decisões com a cabeça fria, com a lógica. Eu o quero até o fim do ano. Quero Neymar bem em todos os jogos. Vou conversar com ele. Não é porque joga ou fica fora que pensa mais nele. Neymar pensa nele. Você acha que não sente? Sente essa camisa mais do que ninguém, ganhou tudo aqui. Mas também é preciso colocar-se no lugar dele. Vamos tomar a decisão com a cabeça fria”, disse o técnico Vojvoda. “Quero o Neymar cada vez melhor. Vamos conversar com ele, com seu estafe. Tenho torcedores gritando o tempo todo, e eu quero tomar decisões com raciocínio. É ser inteligente para tomar as melhores decisões para o Santos”, completou o treinador. Histórico de críticas contra o sintético Desde que retornou ao futebol brasileiro, Neymar tem se posicionado de forma contundente contra gramados sintéticos. Ele ainda não atuou no Allianz Parque desde o retorno ao Santos. Em agosto, o camisa 10 chegou a afirmar.

“Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em Society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente das lesões.” Meses antes, em um protesto nas redes sociais, o jogador endossou uma campanha de atletas contra o uso de superfícies artificiais, declarando que “futebol profissional não se joga em gramado sintético”. Aliás, o craque repetiu a crítica em setembro, após partida contra o Atlético-MG, também disputada em piso artificial. “Comprovado… Sintético é uma m…”

Além da insatisfação pessoal, o posicionamento de Neymar é amparado por médicos e fisiologistas, que apontam o maior risco de sobrecarga articular e lesões musculares nesse tipo de superfície. Decisão nos próximos dias O Santos ainda não bateu o martelo sobre a utilização do camisa 10 no clássico. Contudo, a decisão será tomada em conjunto entre comissão técnica, departamento médico e o próprio jogador, nos próximos dias. Com o Peixe ainda lutando para se distanciar da zona de rebaixamento, Vojvoda sabe que contar com Neymar é um diferencial, mas também reconhece a importância de pensar no longo prazo. O desejo do craque é claro: jogar e ajudar. Mas a prudência, neste momento, pode falar mais alto.