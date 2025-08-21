Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do SantosTreinador argentino assumirá o segundo trabalho no futebol brasileiro, agora à frente do time de Neymar, que também luta conta o rebaixamento na Série A
Treinador do Fortaleza de maio de 2021 a julho de 2024, Juan Pablo Vojvoda assumirá um novo clube no Brasil. O argentino será o novo comandante do Santos e vai comandar Neymar e cia. na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.
A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Cesar Luis Merlo. O Santos já havia tentado Vojvoda após ele acertar com o Tricolor, em 2021, e fez sondagem em outro momento no decorrer da passagem pelo Pici.
Vojvoda substitui Cleber Xavier, que foi demitido depois da goleada por 6 a 0 contra o Santos, no domingo passado, 17. O novo treinador do Peixe deve chegar à cidade de Santos (SP) nesta sexta-feira, 22. O próximo compromisso da equipe da Vila Belmiro é contra o Bahia, domingo, 24, pela Série A.
Vojvoda deixa o clube com 310 jogos no comando. Foram cinco títulos: três Estaduais e duas Copas do Nordeste. Além disso, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil em 2021 e conduziu o time, por três oportunidades, à Copa Libertadores.
A passagem de Vojvoda pelo Fortaleza
Vojvoda desembarcou em Fortaleza em maio de 2021. À época, pouco conhecido no cenário nacional, o argentino rapidamente conquistou a torcida com uma proposta de jogo ofensiva, corajosa e bem estruturada. Seu primeiro ano foi mágico: levou o time à inédita classificação para a Libertadores, terminando o Brasileirão daquele ano em 4º lugar — a melhor campanha da história do clube na competição até então.
Além disso, conquistou o Campeonato Cearense e chegou à semifinal da Copa do Brasil, parando no Atlético-MG, que seria o campeão daquele ano.
Na temporada seguinte, em 2022, vieram os primeiros grandes desafios. O Tricolor conquistou o tetracampeonato cearense, mas na Série A sofreu um duro golpe. A equipe encerrou o primeiro turno na lanterna do Brasileirão, com apenas 15 pontos. No returno, porém, fez uma campanha histórica de recuperação: saiu daquela situação delicada e terminou a competição na zona de pré-Libertadores.
Ainda em 2022, participou de sua primeira Libertadores e chegou às oitavas de final, sendo eliminado pelo Estudiantes, da Argentina. No Nordestão, título conquistado ao vencer o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão.
O ano de 2023 consolidou Vojvoda como ídolo. O Tricolor do Pici levantou a inédita taça de pentacampeão cearense, batendo o rival Ceará na decisão. Além disso, chegou à final da Copa Sul-Americana, sendo vice-campeão após derrota nos pênaltis para a LDU-EQU.
Em 2024, o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste, mas perdeu a chance de ser hexacampeão estadual. No cenário nacional, fez história no Campeonato Brasileiro: encerrou em 4º lugar, com 68 pontos, garantindo, mais uma vez, vaga na principal competição de clubes das Américas.
No entanto, 2025 começou de forma diferente. A eliminação precoce na Copa do Brasil, derrotas para equipes de menor investimento — como Sousa-PB e Altos-PI — e a perda do título cearense acenderam os primeiros sinais de alerta. Por último, a queda na Copa do Nordeste e a derrota por 1 a 0 para o Ceará, pela Série A.
O início ruim no Campeonato Brasileiro — com apenas duas vitórias em 13 rodadas — e a falta de respostas em campo, somadas ao abatimento visível do próprio treinador nas entrevistas, evidenciavam que o ciclo se aproximava do fim.
*Atualizada às 9 horas