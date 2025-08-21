Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Retrô, no Castelão, pela Copa do Brasil 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Treinador do Fortaleza de maio de 2021 a julho de 2024, Juan Pablo Vojvoda assumirá um novo clube no Brasil. O argentino será o novo comandante do Santos e vai comandar Neymar e cia. na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Cesar Luis Merlo. O Santos já havia tentado Vojvoda após ele acertar com o Tricolor, em 2021, e fez sondagem em outro momento no decorrer da passagem pelo Pici.

Vojvoda substitui Cleber Xavier, que foi demitido depois da goleada por 6 a 0 contra o Santos, no domingo passado, 17. O novo treinador do Peixe deve chegar à cidade de Santos (SP) nesta sexta-feira, 22. O próximo compromisso da equipe da Vila Belmiro é contra o Bahia, domingo, 24, pela Série A. Vojvoda deixa o clube com 310 jogos no comando. Foram cinco títulos: três Estaduais e duas Copas do Nordeste. Além disso, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil em 2021 e conduziu o time, por três oportunidades, à Copa Libertadores. A passagem de Vojvoda pelo Fortaleza Vojvoda desembarcou em Fortaleza em maio de 2021. À época, pouco conhecido no cenário nacional, o argentino rapidamente conquistou a torcida com uma proposta de jogo ofensiva, corajosa e bem estruturada. Seu primeiro ano foi mágico: levou o time à inédita classificação para a Libertadores, terminando o Brasileirão daquele ano em 4º lugar — a melhor campanha da história do clube na competição até então.

Além disso, conquistou o Campeonato Cearense e chegou à semifinal da Copa do Brasil, parando no Atlético-MG, que seria o campeão daquele ano. Na temporada seguinte, em 2022, vieram os primeiros grandes desafios. O Tricolor conquistou o tetracampeonato cearense, mas na Série A sofreu um duro golpe. A equipe encerrou o primeiro turno na lanterna do Brasileirão, com apenas 15 pontos. No returno, porém, fez uma campanha histórica de recuperação: saiu daquela situação delicada e terminou a competição na zona de pré-Libertadores. Ainda em 2022, participou de sua primeira Libertadores e chegou às oitavas de final, sendo eliminado pelo Estudiantes, da Argentina. No Nordestão, título conquistado ao vencer o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão.

O ano de 2023 consolidou Vojvoda como ídolo. O Tricolor do Pici levantou a inédita taça de pentacampeão cearense, batendo o rival Ceará na decisão. Além disso, chegou à final da Copa Sul-Americana, sendo vice-campeão após derrota nos pênaltis para a LDU-EQU. Em 2024, o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste, mas perdeu a chance de ser hexacampeão estadual. No cenário nacional, fez história no Campeonato Brasileiro: encerrou em 4º lugar, com 68 pontos, garantindo, mais uma vez, vaga na principal competição de clubes das Américas.